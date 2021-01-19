В Москве более 50 пар поженятся в День всех влюбленных

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 50 пар в Москве планируют заключить брак в День всех влюбленных в двух дворцах бракосочетания. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В 2021 года праздник выпал на воскресенье - выходной день отделов ЗАГС, отмечается в сообщении. Торжественные церемонии 14 февраля состоятся в двух дворцах бракосочетания, которые работают ежедневно. Более 30 пар поженятся во Дворце бракосочетания № 1, более известном как Грибоедовский ЗАГС, а во Дворце бракосочетания № 3 запланированы около 20 церемоний.

Также сообщается, что в преддверии Дня всех влюбленных в ЗАГСах столицы собираются пожениться более 800 пар, помимо этого, более 60 церемоний состоятся на необычных площадках города. Пары заключат брак в башне "Око", на стадионе в "Лужниках", в особняке на Волхонке, усадьбе Васильчиковых и усадьбе Муравьевых-Апостолов и других площадках. Канун праздника выпал на красивую дату 12.02.2021, которая популярна среди новобрачных.

В 2020 году 14 февраля поженились около 500 пар. Среди них разыграли сертификаты на посещение Останкинской телебашни и романтическую фотосессию, также в отделах ЗАГС подготовили акции, а во Дворце бракосочетания № 1 торжественные церемонии проводили ведущие радио.

"За новогодние праздники более 1 200 пар подали электронное заявление на заключение брака. В 2020 году количество онлайн-заявлений на заключение брака выросло почти на 30% по сравнению с 2019 годом", - напоминается в материале.