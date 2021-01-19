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Около 105 тыс. человек приняли участие в крещенских богослужениях в Москве

Служба прошла в 475 храмах и 14 монастырях

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 105 тыс. жителей Москвы приняли участие в крещенских богослужениях, в купаниях участвовали примерно 3 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"Богослужения прошли в 475 храмах и 14 монастырях. В дневных богослужениях приняло участие порядка 60 тыс. человек, в вечерних - 44 тыс. По данным МВД, в купаниях приняло участие около 3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все мероприятия прошли с соблюдением мер профилактики коронавируса.

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