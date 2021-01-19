Бар "Дымовуха" в Москве могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бар "Дымовуха" на Сущевской улице в Москве привлекут к административной ответственности за выявленные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00. 18 января 2021 года по адресу: Сущевская улица, дом 25, строение 1 был проверен бар "Дымовуха". В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей после 24:00 часа ночи. Помимо этого, посетители курили кальяны, что противоречит указу мэра Москвы о запрете этой услуги в заведениях общественного питания столицы", - сказал Михайлов.

Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. рублей, если подтвердятся факты причинения вреда здоровью - штраф до 1 млн рублей или же приостановление деятельности до 90 дней.