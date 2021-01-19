В Новой Москве открылся пятый центр госуслуг "Мои документы"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Районный центр госуслуг открылся в Щербинке, это пятый офис "Мои документы" в Новой Москве. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Открытие нового офиса позволит жителям поселения получать все государственные услуги в одном месте и по единому графику. Этот центр госуслуг стал пятым в Новой Москве, здесь доступны сервисы, которые входят в стандарт комфорта центров "Мои документы": возможность сделать фото на документы, распечатать заявления с флешки, оплатить госпошлину сразу в окне приема с использованием терминала безналичной оплаты, воспользоваться бесплатным Wi-Fi и зоной электронных услуг. Одно из нововведений офиса - мини-кафетерий", - сказала Ракова.

Центр расположен по адресу: ТЦ "Галерея Щербинка", ул. Новостроевская, д. 6. В новом центре для посетителей будут доступны все услуги, предоставляемые в районных офисах, здесь станут вести прием сотрудники отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве. Площадь нового офиса свыше 1,5 тыс. кв. м, штатная численность сотрудников - 60 человек, в помещении 49 окон приема.

Пространство организовано с учетом удобства маломобильных групп населения, зона ожидания оснащена мягкими диванами, использованы современные интерьерные и технологические решения, в том числе установлены табло электронной очереди. В центре "Мои документы" поселения Щербинка размещен современный диагностический комплекс, который позволяет провести экспресс-анализ ключевых показателей: давление и пульс, вес, анализ состава тела, норма калорий, водный баланс, насыщенность крови кислородом и содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. По результатам обследования формируются индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни.

"Для посетителей открыта выставка культурно-просветительского проекта "Москва - с заботой об истории". В ее основе лежат, в том числе, материалы времен Великой Отечественной войны, переданные жителями на хранение в Главархив в рамках одноименного проекта. Выставка постоянно обновляется", - добавила Ракова.

В настоящее время горожане могут получить более 270 государственных услуг, 98% из них предоставляется по экстерриториальному принципу. В офисах продолжает действовать перчаточно-масочный режим. Районные центры госуслуг открыты для посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.