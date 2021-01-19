Более 8 тыс. водоплавающих птиц остались зимовать в Москве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 8 тысяч водоплавающих птиц остались зимовать на природных территориях столицы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Мосприроды по итогам зимнего учета, проведенного специалистами ведомства.

"На природных территориях Москвы 16 и 17 января прошел зимний учет водоплавающих птиц. Он состоялся в рамках Всероссийской акции "Серая шейка". Учет околоводной орнитофауны показал, что на природных территориях Москвы зимовать осталось 8 420 водоплавающих птиц. Большая часть из них - кряквы, 8 009 особей, из них 3 749 уток-самок и 4 260 селезней-самцов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на природных территориях были замечены: 250 озерных чаек, 90 огарей, 28 сизых чаек, 18 гоголей обыкновенных, 17 чернетей хохлатых, 4 казарки белощеких, 2 лутки, 1 гусь белолобый, 1 шилохвость гибридной формы. По итогам учета 2020 года, большую часть зимующих на природных территориях птиц составили также кряквы, чайки и огари.

"Сотрудники Мосприроды считали водоплавающих птиц на следующих водоемах: Москва-река в районе Филевской набережной, от устья реки Сетунь до Андреевского моста, от Нагатинского затона до Бесединского моста, реки Сходня, Яуза, Сетунь, Чермянка, Лихоборка, Рудневка, Городня, Чурилиха, Самородинка, правый приток реки Очаковка и на других объектах", - рассказал собеседник агентства.