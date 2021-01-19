Около 87 км новых магистральных газопроводов построят в Новой Москве до 2025 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций до 2025 года, основные мероприятия по развитию систем газоснабжения пройдут на территории Новой Москвы, в частности, будет построено 87 км магистральных газопроводов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Утверждена программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2021-2025 гг. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. С учетом ранее достигнутого уровня газификации Москвы (100% "старой" территории города) основные мероприятия по развитию систем газоснабжения планируется реализовать на новых территориях, где будет построено 87 км магистральных газопроводов высокого давления", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках программы продолжится комплексная реконструкция действующих газовых сетей, включая 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления, по которым осуществляется транспортировка газа через водные преграды, в том числе Москву-реку, Яузу и водохранилища. Исполнителем программы газификации является АО "Мосгаз".

Уточняется, что Москва ежегодно потребляет до 23 млрд куб. м газа, из них порядка 85% приходится на "большую" энергетику (выработка электро- и теплоэнергии), 11% - на промышленные предприятия, 3% - население, 1% - коммунально-бытовые потребители.