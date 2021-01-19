Эксперт: после вакцинации от коронавируса нужно обратить внимание на уровень витамина D

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Тем, кто прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, следует обратить внимание на то, достаточен ли уровень витамина D в организме, и в случае необходимости устранить его дефицит. Об этом во вторник сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

"[После вакцинации нужно] обратить внимание на витамины, в первую очередь на витамин D, который необходим нам для выполнения целого ряда функций. Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов", - сказал он во время пресс-конференции в ТАСС при поддержке АНО "Национальные приоритеты", посвященной вопросам здорового питания.

Он добавил, что также нужно потреблять продукты с повышенным содержанием белка. "Для чего вводится вакцина - для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, а антитела - это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что - это мясо, рыба, яйца. Надо обратить внимание, чтобы в рационе это было", - пояснил Тутельян.