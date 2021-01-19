Проект "Красная книга Москвы" познакомил читателей с 200 редкими растениями и животными

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Синеголовник плосколистный, чомга, краснобрюхая жерлянка, а всего 200 других редких представителей флоры и фауны столицы оказались на страницах онлайн-проекта "Красная книга Москвы" за семь месяцев. Ежедневно в профиле @moscowredbook в Instagram публикуется информация об одном "краснокнижном" растении и животном, сообщила во вторник пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"За семь месяцев столичный Комплекс городского хозяйства и департамент природопользования и охраны окружающей среды рассказали москвичам в онлайн-проекте "Красная книга Москвы" про 200 редких растений и животных города. Публикации сопровождаются описаниями, фотографиями и видеороликами. Самыми интересными, по мнению горожан, стали рассказы о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, дневной бабочке зефире березовом, многолетнем растении синеголовнике плосколистном, небольшой птице желтой трясогузке и травянистом растении ветренице дубравной", - говорится в сообщении.

Благодаря проекту пользователи уже узнали, на какой скорости может летать птица сапсан, какая рыба живет у дна московских водоемов, кто такой плавунец окаймленный и за что свои названия получили бесхвостое земноводное краснобрюхая жерлянка, птица большая поганка и небольшая водоплавающая птица лысуха.

Красную книгу со списком редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Москва ведет с 2001 года. В 2019 году на основании проведенных научно-исследовательских работ утверждена 3-я редакция Красной книги, включающая в себя 569 представителей флоры и фауны, обитающих на природных территориях Москвы. Проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года. За это время специалисты расскажут о более 560 "краснокнижниках" столицы, их внешнем виде и образе жизни, познакомят с произведениями искусства и литературы, в которых упоминаются редкие виды Москвы.