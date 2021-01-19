Москва готова участвовать в эксперименте по замене водительских прав на QR-коды

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Москва готова стать площадкой для проведения эксперимента, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор городского института транспорта "Мостранспроект" Александр Поляков.

"Москва имеет достаточное техническое оснащение и часто становится первым городом для внедрения инноваций. Мы готовы поддержать эксперимент и в этот раз и принять участие в испытаниях этой технологии", - сказал Поляков.

Он отметил, что идея цифровизации персональных документов в стране обсуждается уже не первый год и это правильное направление. "Водительские права в виде QR-кода могут особенно облегчить жизнь пользователям каршеринга - автомобилем можно будет воспользоваться в любой момент, не переживая, что в физическом виде прав при себе нет", - пояснил Поляков.

Минцифры РФ планирует в 2021 году провести в некоторых регионах эксперимент по замене водительских прав на QR-коды. Как сообщил замглавы министерства Олег Качанов, чтобы водителю не надо было носить свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение, он бы мог установить мобильное предложение, где в формате QR-кода находилась бы информация об этих документах. Инспектор считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию.