МХАТ им. Горького покажет премьеру спектакля "Лес" с Мерзликиным и Сиятвиндой

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский художественный академический театр имени М. Горького представит 20 и 21 января новый спектакль "Лес" режиссера Виктора Крамера. В нем задействованы заслуженные артисты РФ Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда, сообщает пресс-служба театра.

"20 и 21 января 2021 года в МХАТ им. М. Горького - девятая премьера сезона - "Лес" Александра Островского в постановке петербуржского режиссера Виктора Крамера. Крамер привык создавать большие полотна, а значит, и постановка пьесы "Лес" будет глобальным действом в лучших традициях русского национального театра", - сообщили в театре.

Режиссер отмечает, что пьеса Островского поднимает вечные темы, поэтому актуальна и сейчас. "Лес здесь, прежде всего, образ. Вырубая лес, мы вырубаем себя, превращаем духовное в тлен. Мы сами перетираем нашу жизнь и надежды в труху, в опилки. В угоду своим мелким страстишкам, стяжательству, практицизму и глупостям мы уничтожаем, перемалываем себя и друг друга", - поясняет он.

Главные роли - трагика Несчастливцева и комика Счастливцева - исполнят Григорий Сиятвинда и Андрей Мерзликин. Актриса МХАТ им. Горького Надежда Маркина предстанет в образе богатой помещицы Раисы Павловны Гурмыжской, собравшейся замуж за недоучившегося гимназиста.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков отмечает, что Островский со времен Станиславского и Немировича-Данченко важнейший для Московского художественного театра драматург. "С первых сезонов - его пьесы в репертуаре Художественного театра, им всегда занимались с большим вниманием, ставили и его бытовые пьесы, и поэтические - достаточно вспомнить легендарную постановку "Снегурочки". Никто другой в русской драматургии так не описывал отношения, построенные на деньгах", - говорит он.

По его словам, при этом Островский - человек удивительной поэтики, чувствующий русскую душу и русский архетип. "И вот это сочетание может показать Виктор Крамер, прекрасный режиссер, способный подробно раскрыть психологический мир героев: режиссер, с одной стороны, поставивший знаменитый спектакль по Достоевскому "Село Степанчиково", и с другой стороны - "Снежное шоу" Славы Полунина", - считает Бояков.