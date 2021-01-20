В Москве работает более 300 клубов по интересам для жителей старшего поколения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Три новых клубных пространства "Мой социальный центр" были открыты в Москве в 2020 году, проведено более 8 тыс. мероприятий, в том числе свыше 1,3 тыс. в онлайн-формате, также создано более 300 клубов по интересам. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, несмотря на пандемию, в городе не прерывали развитие основных городских проектов. За прошедший год в Москве появилось три новых современных клубных городских пространств "Мой социальный центр". Теперь их в Москве восемь. В прошедшем году проект перешел в онлайн-формат работы с жителями старшего поколения.

"В текущих условиях было очень важно создать все условия для того, чтобы возрастные жители столицы продолжили жить активно и интересно. Сейчас на базе центров работает более 350 клубов по интересам, 164 из них успешно перешли в онлайн-формат. Благодаря этому даже во время домашнего режима участники обмениваются опытом, проводят встречи и просто приятно проводят время в обществе близких по духу ровесников. Мы и в дальнейшем планируем продолжать развивать проект и увеличивать не только количество клубов и активностей, но и число центров", - сказала Ракова.

Она отметила, что в 2019 году для горожан были открыты пять центров: первыми стали МСЦ "Марьина Роща" и МСЦ "Таганский". Еще три городских клубных пространства, которые открылись в предновогоднюю неделю, стали подарком для представителей старшего поколения: МСЦ "Преображенское", МСЦ "Южное Бутово" и МСЦ "Чертаново Северное". В 2020 году в Москве стало еще больше точек притяжения для горожан - сеть МСЦ пополнилась новыми пространствами в районах Сокольники, Ломоносовский и в поселении Щапово.

Несмотря на все коррективы, которые пришлось внести в работу центров в целях нераспространения коронавирусной инфекции, посетители "Моих социальных центров" провели год активно и интересно. Состоялось более 8 тыс. мероприятий, а москвичи посетили центры более 100 тыс. раз. Одним из самых знаменательных событий стал масштабный праздник "МСЦ - там, где твое сердце", организованный с 29 по 31 июля в честь первого дня рождения проекта. За три дня в праздничных мероприятиях приняли участие более 10 тыс. человек.

"Более 1,3 тыс. событий прошли в онлайн-формате: например, был создан проект "Сказки внукам". В рамках проекта бабушки и дедушки записывают видеосказки для воспитанников детских домов. За 2,5 месяца к проекту присоединились 244 участника, которые записали 305 сказок. На YouTube-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения уже опубликовано более 130 роликов. Среди рассказчиков есть и известные люди: Николай Дроздов, Дмитрий Притула, Андрей Леонов, Андрей Державин, Евгений Маргулис, Анна Шатилова и другие", - перечислила Ракова.