Пожар на строительном рынке "Славянский мир" в Москве потушили

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пожар, охвативший металлическое строение на рынке на Калужском шоссе в Москве, потушен.

"В 07:18 возгорание ликвидировано. Без пострадавших", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России в среду.

Информация о пожаре по адресу: Калужское шоссе, дом 2, строение 1, поступила в 03:44 мск. Пожарные, прибыв на место установили, что горит одноэтажное металлическое строение, предположительно, со строительными материалами на площади 200 кв. м. Общая площадь его составляет 225 кв. м. Со слов администрации, людей внутри не было. В 06:17 мск пожар локализован.

По данным из открытых источников, по адресу, где начался пожар, находится строительный рынок "Славянский мир".