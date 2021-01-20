В Москве более 3 тыс. животных забрали из городских приютов в 2020 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 3 тыс. животных забрали в 2020 году из столичных приютов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

"Почти 2,5 тыс. собак и 758 кошек забрали из городских приютов для животных в 2020 году, при этом более 380 животных обрели хозяев в период действия режима самоизоляции. Пристройством собак и кошек занимаются волонтеры - порядка трех тысяч добровольцев регулярно посещают приюты, помогая социализировать собак и кошек для передачи в добрые руки. Благодаря этой работе за последние 10 лет новый дом появился более чем у 26 тыс. животных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что волонтеры внимательно следят за тем, в какую семью отдают своих подопечных. Потенциальные хозяева обязательно проходят собеседование, знакомятся с собакой или кошкой, которых они планируют приютить, и заключают договор опеки.

"В первое время волонтеры следят за тем, как обстоят дела у животных в новом доме. Хозяева присылают фотографии питомцев, рассказывают, как проходит их адаптация, советуются по сложным вопросам", - говорится в сообщении.

В Москве работает 13 муниципальных приютов для животных, в которых содержится около 17 тыс. собак и кошек. Когда животное попадает в приют, его помещают в специальный изолятор на десятидневный карантин.