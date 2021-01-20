Более 2,8 млн вызовов приняли операторы столичной "Системы-112" в 2020 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Свыше 2,8 млн вызовов приняли операторы "Системы-112" в 2020 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет. Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тыс. звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 65 специалистов, за прошлый год они приняли свыше 2,8 млн вызовов", - сказал Бирюков.

Он добавил, что результаты работы прошлого года превышают итоги 2019 года на 200 тыс. вызовов. Также он подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован.

"Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. Сегодня в сутки специалисты принимают более 11,6 тыс. звонков", - отметил Бирюков.