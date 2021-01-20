Бару "Культ" в Москве грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский бар "Культ" в Замоскворецком районе районе могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил журналистам главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Комаров.

"Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений работающих после 23:00 мск. В рамках проведения очередного рейда в ночь с 19 на 20 января 2021 г. по адресу Валовая ул. д 32/75 был проверен бар "Культ". В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало работать, посетителям подавались напитки и еда после 24:00 мск" - сказал Комаров.

Он отметил, что за выявленное нарушение, согласно ст. 20. 6. 1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тыс. руб., а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.