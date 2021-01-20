Собянин сообщил, что москвичи принимают активное участие в вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мобильные пункты вакцинации предоставляют возможность москвичам сделать прививку от коронавируса не только в поликлиниках, но и в торговых центрах или учреждениях культуры. Жители столицы принимают активное участие в массовой вакцинации, сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москвичи откликаются активно, приходят на прививочные пункты. В борьбу с коронавирусом (одно из главных направлений этой борьбы - вакцинацию), включились коммерческие, торговые центры, и даже "Геликон-опера" проявила инициативу. Это очень важно, потому что сегодня в числе пострадавших - наша культура, театры, кинотеатры, культурно-развлекательные центры. И когда сами театры вносят посильный вклад в эту борьбу, - это здорово, это гражданский мужественный поступок. Благодарю вас за это", - сказал Собянин, обращаясь к худруку "Геликон-оперы" Дмитрию Бертману.

В свою очередь, Бертман сообщил, что жителям близлежащих домов были разосланы смс-приглашения пройти вакцинацию в мобильном пункте. "Сделал маме своей прививку, ей будет 81 [год]. У нее не было температуры, титры - 17 тыс. [единиц] <...> Подал пример нашей труппе, у нас в театре многие артисты привились еще до [открытия] этого пункта, потому что все поняли, что это необходимо", - сказал Бертман, отметив, что в мобильный пункт планируют приехать на прививку от коронавируса артисты из других театров.

Мэр напомнил, что президент РФ Владимир Путин в понедельник дал старт массовой вакцинации в России. По его мнению, открытие мобильных пунктов дает сигнал всему населению, в том числе творческому сообществу.

Собянин также сообщил, что его отец в возрасте 95 лет сделал прививку от COVID-19.

"Россия, Москва и весь мир натерпелись от коронавируса, который нанес существенный удар и по социальному самочувствию, и по здоровью граждан, по экономике. Чем раньше мы победим его, тем, конечно, лучше будет для всех. Все ждут этого момента. Но одно дело - ждать; другое дело - двигаться, принимать и вносить посильную лепту в эту борьбу. Мы развернули для вакцинации более 100 пунктов в наших поликлиниках - это наша обязанность, наше дело, мы будем этим заниматься", - добавил мэр.

О мобильных пунктах

Выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работу в театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" в Центральном округе Москвы и в торговых центрах "Афимолл Сити", "Океания" и "Город". В местах работы мобильных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Принимать желающих пройти вакцинацию будут с 10:00 мск до 21:00 мск. После введения первого компонента вакцины врач назначит день для второго этапа вакцинации через 21 день. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи.

В торговых центрах "Океания" и "Город" вакцинация будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она пройдет в торговых центрах "Саларис" и "Л-153". В торговых центрах Columbus и "Калейдоскоп" прививку можно будет сделать с 3 по 9 февраля. В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется, чтобы обеспечивать вакцинацию вторым компонентом.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. Запись на введение второго компонента вакцины будет осуществляться в день первой прививки. Дату и время назначит врач по согласованию с пациентом.

Кроме того, сделать прививку можно в частных медицинских клиниках. Пункты вакцинации появятся на базе 42 частных клиник, таких как "Медси", Европейский медицинский центр, "Инвитро", "Доктор рядом", "Семейный доктор" и других. При это сама вакцина для жителей бесплатна, плату берут только за услуги клиники по введению инъекции.