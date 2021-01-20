Новую поликлинику в столичном районе Солнцево планируется открыть в 2022 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новую городскую поликлинику возводят на улице Авиаторов в районе Солнцево. Объект могут ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом в среду сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время осмотра хода строительства детско-взрослой поликлиники в Солнцево Собянин сообщил, что ведется масштабное строительство объектов здравоохранения. По его словам, по планам адресной инвестиционной программы города в ближайшие три года предусмотрено строительство 30 поликлиник, одна из которых расположена в Солнцево. Собянин добавил, что строительство начато в 2020 году, но уже темпы неплохие, готовность по объему выполненных работ достаточно большая.

По словам мэра Москвы, завершение строительства объекта наметили на I квартал 2022 года, но сроки могут быть сокращены. Собянин также добавил, что в Солнцево строится большой объем жилья, параллельно возводится спортивный комплекс, ТЦ, начинают строить школу, и недавно были построены детский сад и школа. Район полностью обустроят, сообщил мэр.

Как сообщил гендиректор компании-подрядчика ООО "Новые строительные технологии", пятиэтажное здание с цокольным этажом общей площадью 10,6 тыс. кв. м будет состоять из двух блоков, которые соединены общей трехэтажной зоной. Строительство новой детско-взрослой поликлиники на улице Авиаторов начали в мае прошлого года. Сейчас возведен основной каркас здания, ведутся работы по устройству фасадов и кровли, внутренних перегородок, монтажу приточно-вытяжной вентиляции и прокладке внешних инженерных сетей. Общая строительная готовность объекта - 55%.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что 50 тыс. жителей Солнцева и близлежащих районов ТиНАО - 40 тыс. взрослых и 10 тыс. детей - станут пациентами новой поликлиники. Взрослый и детский блоки будут максимально изолируют друг от друга. Для обеспечения эпидемиологической безопасности предусмотрены отдельные входы и выходы, лестницы и лифты, что позволит разделить потоки пациентов. В новом здании планируется разместить филиал № 6 городской поликлиники № 212 с взрослым отделением на 500 посещений и детским отделением на 250 посещений в смену, здесь будут работать 136 человек, в том числе 56 врачей, 64 медицинские сестры и 16 сотрудников прочего персонала.

Ранее сообщалось, что в 2021-2023 годах в столице возведут 65 новых объектов здравоохранения общей площадью порядка 1 млн кв. м, включая 31 поликлинику, 21 больничный корпус, четыре подстанции скорой медицинской помощи. С 2011 года в Москве построили порядка 100 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, в том числе 44 поликлиники, из которых 17 были возведены за счет адресной инвестиционной программы Москвы. Еще 27 поликлиник созданы благодаря федеральным и частным средствам.