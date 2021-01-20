Москвичи в центре "Моя карьера" смогут узнать, как защититься от киберугроз на удаленке

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Центр "Моя карьера" в Москве подготовил цикл занятий по кибербезопасности, который поможет его слушателям защитить информацию в условиях дистанционной работы. Первое занятие состоится 27 января, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Многие из-за пандемии COVID-19 перешли на дистанционную работу, в связи с этим повысилось использование облачных сервисов, мессенджеров и других сервисов хранения и передачи данных. Но также возросла угроза кибератак и кражи информации злоумышленниками. Центр "Моя карьера" подготовил цикл занятий по кибербезопасности, первое состоится 27 января. На нем участникам расскажут о принципах кибербезопасности и видах вредоносного программного обеспечения", - говорится в сообщении.

На следующем занятии 29 января участники узнают, что такое спам и фишинг, а также о том, как защитить личные данные. Предполагается, что после тренинга слушатели занятий смогут лучше защищать свои устройства, распознавать уловки хакеров и правильно работать с обновлениями и ссылками.

"Чтобы оставаться востребованным профессионалом практически в любой сфере, необходимо не просто владеть цифровыми технологиями, но и постоянно прокачивать свои навыки. Эксперты центра "Моя карьера" разработали новый цикл занятий по актуальной теме кибербезопасности, который особенно будет полезным для людей, работающих дистанционно", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака.

Отмечается, что в центре также можно посетить занятия по изучению офисных программ, которые предполагают и практическую часть - участники смогут повторить все изученные действия и попрактиковаться в работе над файлами. Кроме того, в учреждении регулярно проходят вебинары, которые помогают освоить популярные компьютерные программы, в том числе необходимые для горожан старшего возраста. Записаться на занятия можно на сайте центра "Моя карьера".