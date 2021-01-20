Инновационная станция экомониторинга появилась в московском Технополисе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Станция экологического мониторинга, меняющая цвет в зависимости от уровня загрязнения воздуха, появилась в московском Технополисе. Об этом рассказал в среду журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Инновационную автоматическую станцию ГПБУ "Мосэкомониторинг" установил на территории Технополиса "Москва", рядом со строящимся ТПУ "Текстильщики". Ее самая главная инновационность в том, что она доносит информацию в полном объеме, в доступном режиме. Люди, которые проходят мимо, могут видеть информацию о состоянии атмосферного воздуха. Место ее расположения выбрано не случайно, ведь сейчас идет строительство юго-восточной хорды, и в этом месте будет крупный транспортно-пересадочный узел", - рассказал Кульбачевский.

По его словам, помимо состояния атмосферы, станция позволит нам сделать выводы об эффективности транспортного каркаса города. На табло станции отображаются показатели сероводорода, угарного газа, оксидов углерода и азота, а также мелковзвешенных частиц.

"Также у нее прозрачные стены, и люди видят, как она работает. В зависимости от состояния воздуха, станция подсвечивается разным цветом: красным - если есть превышение, а если нет - зеленым <...> Это первая станция, которая может показать жителям состояние атмосферы в данной точке в данный момент", - пояснил он.

Он отметил, что за последние 10 лет заменили 36 станций, в прошлом году - 13 станций, в плановом режиме они меняются каждый год.

Система экологического мониторинга Москвы существует с 2005 года. В Москве более 50 станций в различных точках города, которые поставляют в ежеминутном режиме информацию о состоянии воздуха в тех или иных районах.