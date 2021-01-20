В метро Москвы установят 100 дополнительных базовых станций для ускорения сети Wi-Fi

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дополнительные базовые станции установят в московском метрополитене для повышения скорости Wi-Fi в этом году. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В 2021 году мы закончим обновление сети Wi-Fi, установим 100 дополнительных базовых станций, повысим пропускную способность канала связи и начнем тестировать новейшую сеть стандарта Wi-Fi 6. В результате пассажирам станет доступна максимальная скорость интернета более 200 Мбит/сек", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как добавляется в публикации, за прошлый год пассажиры подземки скачали более 24 петабайт данных в сети Wi-Fi - по объему это сравнимо с 5,6 млн фильмов в хорошем качестве.

"Wi-Fi в метро - это уже почти 7 лет полноценная часть поездок в подземке. Мы продолжаем развивать нашу беспроводную сеть, чтобы вы были на связи в любой ситуации", - отмечается в сообщении.