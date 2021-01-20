Движение по Волгоградскому проспекту и МКАД восстановили после двух ДТП

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Движение по Волгоградскому проспекту и МКАД в Москве восстановлено после двух ДТП, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"В настоящее время движение по Волгоградскому проспекту и МКАД восстановлено", - сказал собеседник агентства.

На Волгоградском проспекте в Москве в среду вечером столкнулись четыре автомобиля: три легковушки и цистерна с топливом. Пострадавших нет, разлива топлива не было.

На МКАД в районе 24-го км в аварию попали шесть автомобилей, включая грузовик. Два человека получили травмы, одного из них в больницу доставил вертолет.