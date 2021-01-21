В Москве заменят более 3 тыс. лифтов в 2021 году в рамках программы капремонта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 3 тыс. лифтов планируется заменить с столице в 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы по замене оборудования начаты во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Всего будет заменено 3 005 лифтов", - сказал Бирюков, пояснив, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.

"С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники, с 2011 года в Москве заменили более 36 тыс. лифтов", - отметил он.

Бирюков подчеркнул, что если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

Так, на сегодня в многоквартирных домах на территории Москвы установлено более 112 тыс. лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков их замены.