Больница имени Ерамишанцева вошла в инсультную сеть Москвы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Больница имени Ерамишанцева стала 12-м стационаром инсультной сети Москвы. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Москва расширяет инсультную сеть, созданную на базе региональных сосудистых центров в крупных клиниках. В нее вошла городская клиническая больница (ГКБ) имени А. К. Ерамишанцева. Здесь пациентам окажут экстренную помощь при остром нарушении мозгового кровообращения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГКБ имени Ерамишанцева стала 12-м стационаром инсультной сети. Она объединяет больницы, где есть высокотехнологичное оборудование для помощи пациентам с подозрением на инсульт и специалисты, которые могут быстро провести сложную операцию в случае необходимости. Результатом расширения инсультной сети станет повышение доступности для жителей столицы экстренной высокотехнологичной медицинской помощи при инсульте.

Инсультная сеть была создана в столице в 2017 году по аналогии с действовавшей инфарктной сетью. В нее входят крупнейшие городские больницы, в которых есть сосудистые центры, оснащенные всем необходимым диагностическим и хирургическим оборудованием. Кроме того, в центрах всегда готовы операционные, куда пациента с инсультом могут доставить для экстренного вмешательства.

"При сосудистой катастрофе оперативность играет ключевую роль. Объединение медучреждений в инсультную сеть позволяет быстро получать информацию о том, где находится ближайший свободный ангиограф - цифровой рентгеновский аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы, и в кратчайшие сроки доставить туда пациента. С момента приезда скорой до операции проходит не больше часа", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

С помощью ангиографа проводят ультразвуковое исследование сосудов, определяют размеры и расположение тромба, а также оценивают уровень кровяного давления в поврежденной артерии. Эти данные необходимы, чтобы врачи опередили лучший способ извлечения тромба и быстро начали лечение. В ГКБ имени А. К. Ерамишанцева установлено два ангиографа.