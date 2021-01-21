Москвичам рекомендуют как можно быстрее провести поверку счетчиков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Москвы напоминают жителям столицы о необходимости провести поверку индивидуальных приборов учета воды. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

"1 января завершилось действие моратория на поверку бытовых счетчиков, введенного правительством Российской Федерации в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, поскольку процедура поверки требует непосредственного нахождения специалиста в жилом помещении. Запрет действовал с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года: в этот период для оплаты услуг принимались показания измерительных приборов с истекшим межповерочным интервалом", - сказали в пресс-службе.

С января 2021 года управляющие компании и ресурсоснабжающие организации не принимают такие показания. Чтобы этого не произошло, нужно как можно быстрее выполнить поверку измерительных устройств с истекшим межповерочным периодом.

"Временной интервал, в который необходимо произвести поверку, указан в паспорте прибора. Сроки поверки также можно узнать в бумажной версии единого платежного документа (ЕПД), при подаче показаний счетчиков на mos.ru или уточнив его у оператора горячей линии поверки счетчиков воды: +7 (495) 539-59-00", - сообщили в департаменте.

Подробную инструкцию о том, как производить поверку измерительных приборов, можно найти на портале mos.ru. Выбрать надежную организацию, осуществляющую поверку, можно с помощью специального реестра на сайте Росаккредитации - здесь собрана достоверная формация об организациях-поверителях, имеющих действующую аккредитацию. Чтобы получить перечень компаний, работающих в Москве, необходимо указать город в поисковой строке и произвести поиск.