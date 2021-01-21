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В Москве с 20 по 22 мая пройдет выставка вертолетной техники HeliRussia 2021

Сейчас идет прием заявок на проведение мероприятий и выступлений спикеров

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Международная выставка вертолетной техники HeliRussia 2021 пройдет с 20 по 22 мая этого года в московском выставочном центре "Крокус экспо". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В соответствии с опубликованной предварительной программой деловой части выставки на HeliRussia 2021 пройдет 13-я международная конференция "Рынок вертолетов: реалии и перспективы", а также круглый стол "Беспилотная авиация для экономического развития России", конференция "Аддитивные технологии в авиаиндустрии" и дискуссия "Вертолетная отрасль для развития и изучения Арктики".

Организационный комитет HeliRussia 2021 предложил три варианта участия в выставке: очный, заочный и вариант участия для представительств иностранных компаний. Сейчас объявлен прием заявок на проведение мероприятий и выступлений спикеров в рамках выставки.

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