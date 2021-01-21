Две станции метро откроют в Москве после реконструкции

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Реконструкцию станций московского метрополитена "Смоленская" и "Рижская", а также вестибюля станции "Новослободская" планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Помимо работ на пути, нам предстоит, например, провести ремонт более 150 эскалаторов. Кроме того, откроем три станции, которые пока закрыты на реконструкцию, - "Смоленскую", "Рижскую" и вестибюль "Новослободской", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что в 2020 году была начата интеграция трамвайной инфраструктуры с московским метро. Запланирована работа по ее усовершенствованию и внедрению новых технологий в обслуживании 435 км трамвайных путей.

"Несмотря на пандемию, в 2020 году мы отремонтировали больше 100 эскалаторов, обновили больше 90 км путей, свыше 300 км кабельных линий - и даже перевыполнили годовой план", - отметил Ликсутов.

Он также сообщил, что в прошлом году было продолжено обновление вентиляционной системы и модернизировано 12 вентиляционных шахт. "В московском метро уже увеличили воздухообмен на 30%, а пассажирам стало еще комфортнее. Требования к качеству обслуживания пассажиров растут, поэтому планы на этот год не менее амбициозные", - заключил Ликсутов.