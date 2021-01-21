В Москве открылся творческий фестиваль "Снежный холст"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Творческий фестиваль для детей и взрослых "Снежный холст" открылся в Москве в четверг. Он будет проходить по трем номинациям, сообщила ТАСС заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.

"Сегодня, 21 января, стартовал городской фестиваль творчества детей и взрослых "Снежный холст", целью которого является формирование экологического сознания, развитие экологической культуры и расширение экологического кругозора, привлечение внимания населения к вопросам вторичной переработки сырья, а также создание условий для активного участия горожан в эколого-просветительских мероприятиях. Фестиваль пройдет по следующим номинациям: "Пейзаж", "Обитатели парка", "Береги природу", - рассказала Струкова.

Она добавила, что фестиваль пройдет в два этапа: отборочный и финальный. Отборочный продлится с 21 января по 21 февраля.

"Для участия в отборочном этапе фестиваля "Снежный холст" участникам нужно определиться с природной территорией, выбрать подходящее место площадью до 3 кв. м, подальше от тропинок и лыжных трасс, создать на снегу из природных материалов картину и направить заявку на почту выбранной территории", - рассказала Струкова.

Она добавила, что создавать плоские и объемные изображения можно исключительно из снега и природных материалов: опилок, найденных под снегом веточек и шишек, сена, щепы, круп, сушеных ягод рябины и боярышника, сушеных яблок, орехов (кроме миндаля), желудей, несоленых семечек, подсушенных крошек белого хлеба, а также из небольшого количества морковки и капусты. Запрещается использование любых материалов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, в том числе любые лаки и краски.

"Победители и призеры, как в отборочном, так и в финальном этапе фестиваля, будут награждены призами. Для пользователей социальной сети Instagram предусмотрена специальная номинация. Надо подписаться на страницу Мосприроды в Instagram @mospriroda, опубликовать на своей странице фотографию снежной картины с точной геолокацией и хештегами #Мосприрода, #СнежныйХолст. Автор работы, набравшей наибольшее количество лайков к 21 февраля, получит отдельный приз", - добавила Струкова.