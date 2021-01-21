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Водителей в Москве призвали быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы и снегопада

Также автомобилистов попросили по возможности пользоваться городским транспортом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Водителей в Москве просят быть осторожнее на дороге и по возможности пользоваться общественным транспортом из-за снегопада и гололедицы. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня вечером и завтра с утра в Москве ожидается снегопад, местами гололед. К утру температура повысится до нуля градусов, на дорогах может образоваться гололедица. Пожалуйста, будьте аккуратнее и по возможности пользуйтесь городским транспортом", - говорится в публикации.

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