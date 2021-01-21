Пробки в Москве достигли восьми баллов в середине дня из-за снегопада

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы к 14:15 мск в четверг достигла восьми из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Пробки сохраняются более часа на фоне снегопада в столице и гололедицы на дорогах.

По данным на 15:15 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте, а также на западе, северо-западе, юго-западе, юге, востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

"На трафик влияют гололедица, снежные заносы, мелкие ДТП и буксующие на МКАД фуры, а также коммунальные службы, которые ликвидируют последствия снегопада. Чтобы не осложнять движение и не терять времени в пробках, рекомендуем в течение дня пользоваться городским транспортом, а поездки на автомобиле отложить на более позднее время - до 19:00. Будьте предельно внимательны: держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь от дороги и помните о более длинном пути торможения", - сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.