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МВД и власти Москвы организовывают привлечение мигрантов на работу

Из-за пандемии поток трудовых мигрантов в Россию сократился

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полиция и столичные власти совместно организовывают привлечение мигрантов на работу в Москве в условиях пандемии. Об этом на расширенной коллегии столичного ГУ МВД сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы, многофункциональным миграционным центром по организованному набору граждан Таджикистана и Узбекистана на стройки и жилищный комплекс столицы. За нами остается контроль за их компактным размещением, соблюдением режимов ограничений, которые существуют в столице", - сказал он.

Горовой также отметил, что в условиях пандемии коронавируса произошло сокращение потока трудовых мигрантов в Россию. "Миграционная ситуация должна оставаться под контролем, но были проблемы, теперь они обозначились. В силу снятия ограничений обнаружился дефицит иностранной рабочей силы", - отметил Горовой.

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