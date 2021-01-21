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Коммунальщики приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве

В некоторых районах столицы выпало до 2 см осадков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных служб приступили к уборке снега и противогололедной обработке улиц в Москве. Об этом сообщается в четверг на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" комплекса городского хозяйства.

"В столице вновь снегопад - в некоторых районах уже выпало до 2 см осадков. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", - говорится в публикации.

Жителей Москвы просят быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автомобилистов - соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

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