Кинотеатры надеются на полное снятие ограничений по заполняемости залов в ближайшее время

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Увеличение заполняемости залов до 50% стало долгожданным решением властей, кинотеатры надеются, что в ближайшем будущем ограничения полностью снимут. Об этом ТАСС сказала президент сети "Каро" Ольга Зинякова.

"Подобное решение властей долгожданное и радостное - значит, еще больше любителей кино смогут увидеть на большом экране зимние хиты проката: диснеевскую новинку "Душа", блокбастер "Чудо-женщина: 1984", фильмы "День города" и "Девушка, подающая надежды", новогодние релизы "Последний богатырь: корень зла" и "Огонь". Надеемся, что в ближайшее время ограничения будут полностью сняты", - сказала Зинякова.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах столицы с 22 января увеличено до 50% от общей вместимости зала. Министерство культуры РФ приняло аналогичное решение относительно федеральных театров и концертных залов на территории Москвы.