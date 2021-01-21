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Пробки в Москве достигли девяти баллов

На дорогах гололедица и снежные заносы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла девять из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 16:25 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также на юго-западе, северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

В департаменте транспорта Москвы рекомендуют поездки на личном транспорте отложить до 19:30, либо пользоваться городским транспортом.

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Россия
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