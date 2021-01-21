{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Территория Московского Кремля будет открыта для посетителей с 22 января

Горожане смогут посетить Музеи Московского Кремля и выставки "Алмазный фонд"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) РФ вновь открывает территорию Московского Кремля для посетителей. Однако мавзолей Ленина останется закрытым до 16 апреля.

На эту тему
Возобновление работы музеев и детских центров. В Москве смягчили ограничения

"С 22 января 2021 года в установленном порядке будет осуществляться допуск посетителей на территорию Московского Кремля в связи с возобновлением работы Музеев Московского Кремля и выставки "Алмазный фонд", - сообщили ТАСС в четверг в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Там подчеркнули, что "допуск посетителей в мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены остается закрытым до 16 апреля 2021 года включительно в связи с проведением профилактических работ".

Мавзолей из-за коронавируса был закрыт для посетителей 17 ноября 2020 года.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Мосгорсуд смягчил наказание одному из осужденных за поджог Никулинского суда
Суд назначил Рафису Галимову наказание три года и 11 месяцев в колонии общего режима
Читать полностью