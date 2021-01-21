Территория Московского Кремля будет открыта для посетителей с 22 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) РФ вновь открывает территорию Московского Кремля для посетителей. Однако мавзолей Ленина останется закрытым до 16 апреля.

"С 22 января 2021 года в установленном порядке будет осуществляться допуск посетителей на территорию Московского Кремля в связи с возобновлением работы Музеев Московского Кремля и выставки "Алмазный фонд", - сообщили ТАСС в четверг в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Там подчеркнули, что "допуск посетителей в мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены остается закрытым до 16 апреля 2021 года включительно в связи с проведением профилактических работ".

Мавзолей из-за коронавируса был закрыт для посетителей 17 ноября 2020 года.