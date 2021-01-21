В Москве продлили отмену льгот на посещение театров и музеев для горожан старше 65 лет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти столицы продлили отмену льготного посещения культурных учреждений, подведомственных департаменту культуры Москвы, для горожан старше 65 лет. Такая мера продлится до улучшения ситуации с коронавирусом, говорится в распоряжении департамента, опубликованном в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В целях обеспечения указа мэра Москвы от 21 января внести в распоряжение департамента культуры города Москвы от 6 октября 2020 года "О временных особенностях предоставления услуг в учреждениях культуры, подведомственному департаменту культуры", заменив в 1 пункте распоряжения слова до "21 января 2021 года", словами "до принятия в установленном порядке решения о снятии ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве", - говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие домашнего режима для москвичей старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями.