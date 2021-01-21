Выездные бригады вакцинации привили от коронавируса более 2 тыс. человек в Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бригады мобильных пунктов вакцинации за три дня привили от коронавируса свыше 2 тыс. москвичей. Об этом сообщил в четверг в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"За три дня с начала работы выездные бригады вакцинации привили более 2 тыс. москвичей. Очень удобно для всех, кто не может сделать прививку в поликлиниках", - написал Собянин.

Выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работу в театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" в Центральном округе Москвы и в торговых центрах "Афимолл Сити", "Океания" и "Город". В местах работы мобильных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Принимают желающих пройти вакцинацию с 10:00 мск до 21:00 мск. После введения первого компонента вакцины врач назначает день для второго этапа вакцинации через 21 день. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи.

В торговых центрах "Океания" и "Город" вакцинация будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она пройдет в торговых центрах "Саларис" и "Л-153". В торговых центрах Columbus и "Калейдоскоп" прививку можно будет сделать с 3 по 9 февраля. В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется, чтобы обеспечивать вакцинацию вторым компонентом.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. Запись на введение второго компонента вакцины будет осуществляться в день первой прививки. Дату и время назначит врач по согласованию с пациентом.