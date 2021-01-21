Первые в 2021 году 10-балльные пробки в Москве продержались 27 минут

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Впервые в 2021 году в Москве пробки на автомобильных дорогах достигли вечером в четверг максимальных 10 баллов, такая загруженность наблюдалась почти 30 минут. На данный момент пробки в столице достигли девяти баллов, об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Коммунальные службы едва справились с последствиями прошлого снегопада, как мы получили новую порцию снега. В результате - закономерные 10 баллов в вечерний час пик, согласно оценке Яндекса. Максимальная нагрузка продержалась 27 минут. Сейчас уже 9 баллов", - говорится в сообщении.

Движение в центре Москвы осложнено из-за гололедицы и прошедшего снегопада, который спровоцировал большое количество мелких ДТП. Также из-за ремонтных работ скорость автомобильного потока снижена на Шоссейной улице, Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту. При этом движение свободно на Ярославском и Рублевском шоссе, Волгоградском проспекте.

"Сейчас рекомендуем воздержаться от поездок, а если они срочные, то пользоваться метро, МЦД и МЦК. После 21:00 станет полегче", - отмечается в материале.