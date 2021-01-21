Павильон МЦД у Киевского вокзала в Москве возобновит работу 22 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров, который находится на площади у Киевского вокзала, вновь заработает для посетителей с 22 января. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Павильон МЦД возвращается! С 22 января он снова заработает для посетителей. Конечно, с соблюдением всех правил безопасности: мы будем дезинфицировать все поверхности несколько раз в день, а наших гостей просим носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию (в этом поможет разметка на полу)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях пандемии павильон МЦД работал в режиме онлайн. За это время было проведено 55 прямых эфиров, которые посмотрели более 150 тыс. раз. "Самыми яркими событиями стали транспортный квиз, прямой эфир с первой в России женщиной-машинистом, несколько онлайн-уроков для школьников и квартирник с артистами "Музыки в Метро". Теперь будет еще интереснее - приходите", - отмечается в материале.