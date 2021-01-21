Садовничий заявил, что ректоры московских вузов обсудят новый формат обучения на собрании

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый формат обучения будет определен на собрании ректоров московских вузов. Об этом заявил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

"По просьбе министра я собираю ректоров. Скорее всего, у нас будет вот этот очный формат с некоторыми вкраплениями дистанционного", - сказал он в четверг в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.