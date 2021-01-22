Павильоны в Московском зоопарке возобновили работу для посетителей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Московский зоопарк в пятницу возобновил работу павильонов. Такое решение было связано со смягчением ограничительных мер в столице в условиях пандемии, сообщили в пресс-службе учреждения.

"В связи со снятием ряда ограничений с 22 января в нашем зоопарке открываются павильоны. Это означает, что посетители вновь смогут заглянуть в гости к приматам, рептилиям, птицам, животным Африки и многим другим", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в павильоне "Животные Африки" можно будет увидеть зебру Дэбора, жирафа Липа и сурикатов.

"Конечно, не так сильно скучают по посетителям рептилии, пауки, амфибии и бабочки тропиков. Зато вы снова сможете посмотреть на этих удивительных созданий. На Старой территории можно зайти в оранжерею, посмотреть на ночных бабочек и даже послушать рассказы про амфибий нашего замечательного Александра Гатилова", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на территории Московского зоопарка сохраняются профилактические меры безопасности. Все посетители должны соблюдать масочный режим.