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Движение трамваев по Чертановской улице в Москве восстановлено

Ранее сообщалось трамваи №1 и 16 задерживаются

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Движение трамваев по Чертановской улице в Москве восстановлено. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на Чертановской улице задерживаются трамваи №1 и 16. Это было связано с тем, что утром 22 января произошло возгорание на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №1. Водитель, заметив неисправность, остановил трамвай и оперативно вывел всех пассажиров из вагона. Возгорание было ликвидировано.

"Восстановлено движение трамваев по Чертановской улице", - говорится в сообщении.

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