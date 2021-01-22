МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Движение трамваев по Чертановской улице в Москве восстановлено. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на Чертановской улице задерживаются трамваи №1 и 16. Это было связано с тем, что утром 22 января произошло возгорание на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №1. Водитель, заметив неисправность, остановил трамвай и оперативно вывел всех пассажиров из вагона. Возгорание было ликвидировано.

"Восстановлено движение трамваев по Чертановской улице", - говорится в сообщении.