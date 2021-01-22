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МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане в ближайший час в Москве

Ожидается ухудшение видимости 300-800 метров и гололедица на дорогах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Туман ожидается в ближайший час в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21:00 мск 22 января местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 метров, слабый гололед, на дорогах гололедица", - сказали в ведомстве.

В министерстве посоветовали водителям автомобилей снизить скорость, отказаться от ненужных перестроений, обгонов и опережений. Пешеходам рекомендовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее аналогичное предупреждение о тумане было распространено на Московскую область.

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