Станцию метро "Давыдково" БКЛ оформят в фирменных цветах МЧС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Оформление станции московского метро "Давыдково" Большой кольцевой линии (БКЛ) будет посвящено работникам МЧС, сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"В качестве цветового кода станции выбрано сочетание белого, оранжевого, серого и синего оттенков. Именно эти цвета мы встречаем в эмблеме МЧС. Станционный комплекс оформят в фирменных цветах, а на всем пути следования пассажиров с уровня земли до платформы станции разместят тематические художественные панно, часть из них выполнена известным российским скульптором Салаватом Щербаковым", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Наземный павильон оформят витражом "Герои всегда рядом" в технике графического полотна. Его название передает основной смысл всех художественных композиций станции. Данная работа изображает крупные фигуры представителей различных действующих служб МЧС России: пожарные, саперы, горноспасатели, летчики, водолазы, медики.

"Художественные работы будут размещены на всем пути следования пассажиров, и если в наземном павильоне они представлены в технике печати по стеклу, то в кассовом зале, на эскалаторных спусках и непосредственно на платформе станции они появятся в виде художественных барельефов белого цвета, выполненных из архитектурного бетона. Объемно-планировочные решения разработаны так, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для пассажиров. А художественное оформление призвано передать основную миссию МЧС: предотвращение, спасение, помощь", - добавил Кузнецов.

В сообщении говорится, что кассовый зал украсит работа, получившая название "Звезда спасения". В ее центре расположена икона Неопалимой Купины, покровительствующая МЧС, а на периферии - пожарная каланча. Композиционный центр с иконой будет выполнен мозаикой из натурального камня или художественной смальты.

Станция метро "Давыдково" строится в составе БКЛ между станциями "Аминьевское шоссе" и "Кунцевская". Участок застройки находится в районе Очаково-Матвеевское, вдоль Аминьевского шоссе и перпендикулярно к улице Инициативной. Поблизости расположена крупная база Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).