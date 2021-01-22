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Число резидентных парковочных мест для москвичей в 2021 году увеличится до 800

Сейчас в городе действует 300 парковочных мест для резидентов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Около 500 резидентных парковочных мест организуют для москвичей в нынешнем году, их количество вырастет до 800, сообщается в пятницу в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Только с начала года мы получили уже 68 заявок на организацию новых парковок для владельцев парковочных разрешений. Например, жители попросили создать места у домов на Воронцовской улице, в Гороховском переулке, на Шелепихинском шоссе и других. Всего сейчас в городе 300 парковочных мест для резидентов, но уже в этом году их количество вырастет до 800", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 76% москвичей, которые живут в зоне действия платных парковок, считают, что резидентные парковочные разрешения помогают проще находить парковку у дома.

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