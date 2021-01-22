Памятник полководцу Александру Суворову открылся после ремонта в Москве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову на площади его имени в Москве открылся после ремонта. Специалисты очистили монумент от загрязнений, а также привели в порядок постамент, сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В Москве завершились работы по ремонту памятника знаменитому полководцу Александру Суворову. Монумент представляет собой бронзовую фигуру во весь рост. Специалисты перебрали гранитную облицовку постамента скульптуры и пушек, очистили поверхности бронзы и гранита от загрязнений, докомпоновали сколы и загерметизировали швы, провели консервацию бронзы и уплотнили патину. Также они заменили разрушенные плиты мощения", - приводятся слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Он отметил, что памятник Александру Суворову был открыт на Суворовской площади (тогда - площадь Коммуны) в 1982 году. Монумент был создан скульптором Олегом Комовым и архитектором Вениамином Нестеровым.

Для сохранения памяти о великом русском полководце площади, расположенной в Мещанском районе Москвы, присвоили название Суворовской. На нее выходят улицы Дурова, Самотечная, Селезневская, Достоевского, Октябрьская и Советской Армии. До 1917 года площадь называлась Екатерининской по расположенному на ней Екатерининскому институту благородных девиц. Затем ее переименовали в площадь Коммуны, а в 1992-м она была названа в честь Александра Суворова.