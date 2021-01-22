Московская детская железная дорога возобновит очное обучение с 25 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Порядка 650 воспитанников Московской детской железной дороги, расположенной в поселке Кратово, смогут продолжить обучение в очном формате с 25 января. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки с 25 января на Московской детской железной дороге возобновится очное обучение школьников. Так, 650 воспитанников Московской детской железной дороги, расположенной в поселке Кратово Казанского направления МЖД, смогут продолжить освоение 20 основных железнодорожных специальностей, таких как машинист, помощник машиниста, дежурный по станции, составитель поездов, стрелочник, слесарь по ремонту подвижного состава и других", - сообщили в пресс-службе.

В МЖД уточнили, что по окончании обучения юные железнодорожники пройдут тестирование, по результатам которого будет принято решение о допуске к прохождению летней производственной практики.

"Занятия будут организованы с соблюдением всех эпидемиологических требований, с измерением температуры и использованием индивидуальных средств защиты. Для дезинфекции рук на территории детской дороги установлены санитайзеры", - сказал в пресс-службе МЖД.

Ранее обучение на детской дороге проходило в двух форматах: онлайн и очно. Теорию ребята изучали дома при помощи видеоматериалов, индивидуальных и командных заданий. Закрепить знания по основным железнодорожным профессиям дети смогли во время летней производственной практики, которая, согласно предписаниям Роспотребнадзора, прошла в августе и без пассажиров.