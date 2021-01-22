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МЧС продлило экстренное предупреждение о тумане и гололеде в Московском регионе

Предупреждение теперь действует до утра субботы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. МЧС продлило экстренное предупреждение о том, что в Москве и области сохранится туман, слабый гололед и гололедица, до утра субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 22 января до 10:00 23 января местами в Москве сохранится туман с ухудшением видимости 300-800 м, слабый гололед. На дорогах гололедица", - сказали ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка ведомства. Аналогичное предупреждение также распространила пресс-служба подмосковного ГУ МЧС.

Ранее в пятницу МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане и гололеде до 21:00 22 января.

В связи с непогодой водителям автомобилей рекомендуется снизить скорость, отказаться от ненужных перестроений, обгонов и опережений. Пешеходам рекомендовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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