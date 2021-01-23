В Москве ОМОН помог мужчине найти ребенка, потерявшегося во время несогласованной акции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии помогли мужчине найти дочь, которую он потерял, провожая ее в художественную школу в центре Москвы, где проходит несогласованная акция. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве отыскали потерявшуюся девятилетнюю девочку в районе Пушкинской площади. Мужчина вел детей в художественную школу. На Страстном бульваре в плотном потоке людей мужчина, видимо, не удержал руку ребенка и девочка потерялась в толпе. Гражданин обратился за помощью к сотрудникам ОМОН. Росгвардейцы немедленно приняли меры к поиску ребенка и сделали объявление с приметами по громкоговорителю. Через некоторое время сотрудникам Росгвардии удалось отыскать ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, девочка была очень напугана, но не пострадала, ее благополучно передали отцу.