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Протестующие затруднили движение общественного транспорта у "Матросской Тишины" в Москве

В департаменте транспорта города сообщили, что затруднено движение трамваев и автобусов маршрута 975

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Движение транспорта возле СИЗО "Матросская Тишина" в Москве затруднено из-за действий участников несанкционированной акции, сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за действия участников несанкционированных акций около СИЗО "Матросская тишина" затруднено движение трамваев и [автобусов] маршрута 975", - говорится в публикации.

Несанкционированная акция началась в субботу на Пушкинской площади в центре Москвы. Ее участниками, по данным полиции, стали около 4 тыс. человек. Позднее часть протестующих переместились к СИЗО "Матросская Тишина".

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