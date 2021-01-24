В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Теплая, но мрачная погода будет в Москве до середины следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все эти дни до середины следующей недели погода будет мрачной: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца. Единственный позитивный момент - тепло", - сказал он.

По словам Вильфанда, оттепель может принести неприятности в виде схода снега с наклонных крыш и гололедицы. Также он отметил, что такая погода способствует формированию сосулек.